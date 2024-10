Com otimismo, Adriane Lopes destacou a superação em campanha marcada por desafios

Adriane Lopes (PP), candidata à reeleição para a Prefeitura de Campo Grande, compareceu à Escola Municipal Virgílio Alves de Campos, no bairro Mata do Jacinto, na manhã de ontem (27), para votar, no segundo virada das eleições de 2024. Adriane descreveu a campanha como “difícil” e se mostrou confiante e feliz com o caminho percorrido. “Foi uma campanha difícil, mas nós estamos aqui mostrando para o campo-grandense o que conseguimos fazer”, afirmou.

Acompanhada pela senadora Tereza Cristina (PP), uma importante aliada e presidente do diretório estadual do partido, além do marido, o deputado estadual Lídio Lopes, e da candidata à vice-prefeita Camila Nascimento, Adriane destacou o valor das alianças construídas durante a corrida eleitoral . “Agradeço a todos que vieram conosco no segundo turno, foram apoios muito importantes”, comentou, referindo-se ao suporte recebido de aliados e figuras políticas de peso.

Desde 2022 à frente da prefeitura de Campo Grande, Adriane destacou os avanços obtidos durante sua administração, embora reconheça que desafios persistem. “Reconhecemos que a cidade ainda tem problemas, não conseguimos resolver todos os problemas, mas os avanços foram consideráveis”, disse. Adriane ressaltou que seu compromisso, em caso de vitória, é garantir mais progresso para a cidade. “Vou trabalhar no presente, mas pensando no futuro”, declarou, destacando que já há planos de muito trabalho para a capital.

A campanha deste segundo turno possibilitou que a candidatura do PP apresentasse suas propostas em áreas onde não esteve no primeiro turno, proporcionando um contato direto com mais participantes. “Estivemos em locais que não conseguiram estar no primeiro turno”, afirmou, ao lado da sua candidatura a vice-prefeita, que também acompanhou o voto.

O segundo turno histórico, marcado pela disputa entre duas mulheres, foi comentado por Adriane como um reflexo do avanço das mulheres na política, especialmente em Campo Grande, cidade com perfil conservador. “As mulheres começaram a entender que a gente também pode estar na política. Acho que esse posicionamento é histórico para Campo Grande”, disse.

Adriane expressou o orgulho de ter ao seu lado mulheres fortes e abolicionistas, como sua vice e a senadora Tereza Cristina. “Ao meu lado, tenho uma guerreira, uma mulher forte, dos dois lados, duas mulheres fortes. As mulheres que estão olhando, são mulheres fortes, que muitas vezes ainda não descobriram essa força”, finalizou, incentivando o engajamento feminino na vida pública e política.

Com informações da repórter Carol Chaves

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais