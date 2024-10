Candidato a vereador é preso em flagrante ao levar eleitores para votar mediante pagamento

O candidato a vereador Gerson Miranda (MDB) foi preso em flagrante, na manhã deste domingo (6), em Rio Verde de Mato Grosso, após fugir da polícia enquanto levava eleitores para votar, mediante pagamento.

Conforme boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) recebeu denúncia de que o candidato estaria transportando pessoas no carro próprio, comprando voto e levando os eleitores para votar nele.

Os agentes realizaram rondas pelas ruas do bairro, quando se depararam com o veículo Hyundai IX35 trafegando pela via. Ao avistar a viatura, o motorista acelerou e iniciou fuga pela BR-163. Foi realizado acompanhamento tático e o homem alcançado quilômetros à frente, após quase causar acidente com carretas.

No automóvel, além de Gerson, estavam mais três pessoas. Quando questionado sobre a fuga, informou que ficou com medo, pois estava levando os passageiros para votarem.

Das três pessoas, apenas uma afirmou que foi contratada pelo candidato para trabalhar na campanha, mediante pagamento de R$ 200. Entretanto, não possuía nenhum recibo ou contrato que comprovasse a informação.

Diante do crime eleitoral, o promotor de Justiça orientou que o candidato fosse levado à delegacia, onde foi preso em flagrante pelos crimes eleitoral, desobediência e direção perigosa na via pública.

