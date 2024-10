Vini Jr sofre lesão na servical e está fora da Seleção

O Real Madrid anunciou neste domingo (6) que o atacante Vinícius Júnior sofreu uma lesão cervical durante a partida contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro, que marcou o segundo gol na vitória por 2 a 0, caiu de mau jeito aos 33 minutos do segundo tempo, com dores no ombro, sendo substituído pouco tempo depois.

Com a lesão, Vinícius Júnior foi cortado dos próximos compromissos da seleção brasileira. O clube espanhol ainda não informou a gravidade exata do problema, nem o tempo de recuperação. No entanto, lesões cervicais como essa costumam deixar o jogador afastado por cerca de 12 dias.

Para ocupar a vaga de Vinícius na Seleção, o meio-campista Andreas Pereira, do Fulham, foi convocado para os jogos contra Chile e Peru, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Andreas marcou um dos gols do Fulham na derrota deste sábado para o Manchester City, pela Premier League, e já disputou sete partidas nesta temporada. Ele tem oito jogos pela Seleção Brasileira até o momento.

Essa é, portanto, a quarta mudança que o técnico Dorival Júnior é obrigado a fazer lista de convocados para os jogos contra Chile e Peru. O zagueiro Bremer, da Juventus, o lateral Guilherme Arana, do Atlético-MG, e o goleiro Alisson, do Liverpool, se lesionaram e foram cortados. Foram chamados o zagueiro Beraldo, do PSG, o lateral Alex Telles, do Botafogo, e o goleiro Weverton, do Palmeiras.

Essas partidas contra Chile e Peru estão marcadas para os dias 10 e 15 de outubro, em Santiago e Brasília, respectivamente.

