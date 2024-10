Com 100% das urnas apuradas, Neco Pagliosa é eleito prefeito de Caracol

Em menos de uma hora após o fim das eleições realizadas neste domingo (6), 100% das urnas foram apuradas e Neco Pagliosa (PSDB) é eleito prefeito de Caracol, cidade distante 418 quilômetros de Campo Grande.

Ao todo, o candidato recebeu 2.478 votos, enquanto Manoel Viais (PP) ficou com 1.803 votos. Dessa forma, Neco é eleito o prefeito da cidade ainda no 1º turno.

Quanto aos vereadores, os nove eleitos são: Marcelo da Farmácia – PP (346); Tico – PSDB (319); Meire Leite – PSDB (300); Magaly Godoy – MDB (294); Lidi – União Brasil (244); Zeli Garcia – MDB (240); Pacheco – MDB (226); Haroldo Franco – PSDB (214); Arione – PP (171).

O resultado final já inclui os eleitos por média e QP (Quociente Partidário).

