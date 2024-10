Abstenção de 2,5 em cada 10 eleitores será o desafio de Adriane e Rose neste domingo

Neste segundo turno, com alianças se afunilando levando em conta a aproximação das votações nas Eleições Municipais 2024 que escolherá a próxima prefeita de Campo Grande neste domingo (27), as candidatas devem conquistar o voto de 164.799 mil eleitores que não foram às urnas no primeiro turno do pleito. Ao todo foram 164.799 mil abstenções, cerca de 25,50%, do total, ou seja, trazendo esse valor para uma fração decimal, são 2,5 abstenções a cada 10 eleitores que devem ser convertidas para uma das candidatas.

Compareceram as urnas no dia 6 de outubro, um total de 481.399 mil dos 646.198 mil eleitores aptos foram nas votações, conforme dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Caso queiram conquistar brancos e nulos, o trabalho é mais árduo, pois 33,06% dos eleitores precisariam ser convencidos pelas campanhas já que o primeiro turno teve 444.980 mil votos válidos. Ao todo 19.451 (4,04%) dos eleitores anularam o voto e 16.968 (3,52%), votaram em branco. Juntos, os brancos e nulos somaram 36.419 mil votos.

Em oito anos, aumentou em cerca de 50 mil o número de eleitores que deixaram de exercer o voto em Campo Grande. No pleito de 2024 ocorrido no último domingo (6), compareceram nas Zonas Eleitorais, 481.399 mil dos 646.198 mil eleitores aptos, conforme dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Se comparado a 2016, número de abstenções cresceu 44% em Campo Grande. Nas eleições Municipais daquele ano, dos 595.174 mil eleitores, 19,20%, não compareceram. Em 2020, ano de pandemia da Covid-19, responsável por adiar o pleito, que na ocasião ocorreu em novembro, abstenções saltaram para 154.004 mil.

A prefeita Adriane Lopes (PP), teve 140.913 mil votos, 9.388 votos de diferença para Rose Modesto (União Brasil), que fez 131.525 mil. Esta será a primeira vez que a Capital terá duas mulheres disputando o pleito municipal. E será a primeira vez que uma mulher será eleita.

Voto a voto

Uma das formas de conseguir alcançar mais pessoas e “angariar” alguns votos, é através de apoios políticos partidários, medida que reforça as campanhas de Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil). Enquanto a atual prefeita tem declarações de nomes fortes ao seu lado, como do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, da senadora Tereza Cristina e do ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-deputada federal tem em seu palanque, nomes de vereadores e deputados.

Adriane Lopes e Tereza Cristina correram atrás de alianças que no primeiro turno tinham assumido outras campanhas e cobrando favores de autoridade eleitas em 2022.

Ao lado de Tereza Cristina, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi enfático, “Campo Grande, segundo turno, página virada, vamos em frente. Adriane do PP, a nossa candidata à reeleição nessa Capital”. Tereza agradeceu o apoio e reafirmou que a direita está unida. “Estamos juntos de novo”.

No Legislativo, a candidatura da prefeita pelo PP também conseguiu um importante apoio, do presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges, o ‘Carlão’ (PSB), o terceiro candidato mais votado nestas Eleições Municipais 2024. “Vamos trabalhar juntos, vamos fazer as melhorias, porque os outros prefeitos tiveram 8 anos e a Adriane com 2 anos e meio, não deu tempo de fazer as coisas necessárias para a nossa cidade melhorar mais ainda. Então vamos dar esse voto de confiança a ela. Quero que você que gosta de mim, que gosta de trabalhar junto para o crescimento da cidade, também faça o 11 no dia 27”, disse o vereador.

Por outro lado, Rose Modesto conseguiu alianças com parlamentares, como os deputados estaduais Pedro Pedrossian (PSD) e João Henrique Catan (PL). O ex-deputado estadual e candidato a governador de Mato Grosso do Sul em 2022, Capitão Contar, além dos vereadores, Victor Rocha (PSDB), Flávio Cabo Almi (PSDB) e Marquinhos Trad (PDT).

Por Carol Chaves

