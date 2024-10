SES espera receber 25.200 doses contra Covid até segunda-feira

Mato Grosso do Sul vem sofrendo há quase 20 dias com a falta de vacinas contra a Covid-19. Segundo informações repassadas pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), a expectativa é a de receber 25.200 doses de imunizante até a próxima segunda-feira (28). Conforme comunicado pelo Ministério da Saúde, outros estados também passaram pelo desabastecimento, principalmente entre os dias 16 de outubro – data de vencimento das doses – e o dia 22 do mesmo mês. Contudo, a pasta destaca que essa semana já está enviando novas remessas para reparar os danos.

Cerca de 1,2 milhão de vacinas começou a ser distribuída em São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. O Ministério informou que houve um novo investimento e a previsão é que até hoje (25) todo o país tenha suas doses no estoque.

“Até o final desta semana (25/10), todos os estados terão recebido suas doses. Além disso, já está em execução uma nova compra de 69 milhões de doses que garantirá o abastecimento de vacinas pelos próximos dois anos. Isso proporcionou também uma redução de aproximadamente 28% no preço da dose unitária, sendo um dos menores preços do mundo. Por exemplo, os EUA pagam até US$ 30 por dose, enquanto o Brasil paga US$ 7 por dose”, relata em nota.

A cobertura vacinal contra a Covid-19 indica que 86% da população brasileira completou o esquema primário, com duas doses. Atualmente, a imunização é recomendada, rotineiramente, para o público prioritário: pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, crianças, entre outros. Também é indicada para a população que não completou o esquema primário, de duas doses.

Em Mato Grosso do Sul, a SES tem trabalhado para manter a cobertura vacinal elevada. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela secretaria, a cobertura da vacina monovalente no estado é de 82,9% do público-alvo.

Outros imunizantes

O órgão federal pontua que, além da vacina da Covid, outras estão em falta. “Em 2023, quando assumimos a gestão, havia desabastecimento generalizado de vacinas como a Covid pediátrica (pfizer e coronavac), BCG (tuberculose), hepatite-B, poliomielite oral, e Tríplice Viral (Sarampo, rubéola e Caxumba). Além de problemas na gestão anterior, algumas dessas vacinas encontram-se em falta no mercado mundial, e outras apresentam desafios de produção nacional”.

A pasta pontua que algumas vacinas, como a Meningo-C e a DTP (Difteria, Tétano e Coqueluche), puderam ser substituídas por outras vacinas, como a Pentavalente e a Meningo- ACWY, respectivamente. O jornal O Estado fez uma reportagem especial há alguns meses sobre a falta da vacina contra varicela, onde mães relataram dificuldades para encontrar na Capital, além de pagarem caro na dose para proteger suas crianças. Em relação a essa demanda, o ministério destacou uma aquisição emergencial.

“Em relação à vacina contra Varicela, foi feita aquisição emergencial de 2,7 milhões de doses e a previsão é que as primeiras remessas cheguem em novembro. Paralelamente, está em curso processo de compra regular. No caso das vacinas contra Febre Amarela, 6,5 milhões de doses devem chegar em novembro”.

Por Inez Nazira

