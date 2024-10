Cinco crianças são atropeladas por carro desgovernado no Estrela Dalva; uma está em estado grave

Cinco crianças foram atropeladas no Bairro Estrela Dalva, em Campo Grande, na noite desta quinta-feira (24). Entre as vítimas, um menino, de 7 anos, foi levado em estado grave para o hospital. O atropelamento aconteceu no cruzamento da Rua Pinhão com a Getulina.

No cruzamento haviam três meninas, uma de 13 anos e duas com idades entre 5 e 7, e mais dois meninos com a mesma idade. Segundo informações, uma das crianças vomitou sangue após o ocorrido.

Todas as outras crianças foram levadas conscientes, orientadas e com ferimentos para o hospital.

Acidente

O motorista de um Gol seguia pela Rua Getulina, sentido sul-norte, na contramão, segundo moradores da região que viram o acidente.

As crianças estavam na calçada quando o homem teria perdido o controle da direção e acabou subindo com o carro na calçada, atropelando as vítimas.

Conforme o BPtran (Batalhão de Trânsito da Polícia Militar), foi feito o teste de alcoolemia, que deu negativo. O motorista também possuia CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Ele foi levado à delegacia e deve responder pelo ocorrido. Três viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo duas avançadas e uma URSA (Unidade de Resgate e Serviço Avançado) do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência.