Curso de catecismo oferecido por Padre tem grande adesão do público

No Santuário Diocesano São Judas Tadeu, Padre oferece instrução religiosa para adolescentes e adultos

O Padre Pedro Ruiz da Victória, atualmente vigário na Paróquia Santuário São Judas Tadeu, no bairro Jardim América, após ter identificado esta necessidade de formação dos fiéis e também receber inúmeros pedidos para que oferecesse instrução religiosa decidiu promover o curso de catecismo para adolescentes e adultos.

Os sacerdotes têm por dever instruir os fiéis sobre a fé católica e ao meditar sobre este compromisso assumido em sua ordenação sacerdotal, o presbítero resolveu que era o momento de enveredar por este caminho. A divulgação se deu de maneira despretensiosa, houve grande adesão e o número de inscritos superou todas as expectativas. O auditório do centro catequético do Santuário ficou pequeno para acolher os mais de 100 alunos matriculados.

O curso tem como público alvo os fiéis que sentem a necessidade de aprofundar-se no estudo da doutrina católica, no entanto, aqueles que são recém-convertidos ou que estão em processo de conversão, que possuem pouca ou nenhuma instrução, quer possuam os sacramentos ou não, são especialmente convidados a participar. Trata-se de uma grande oportunidade de obter diretamente de um sacerdote católico as informações necessárias para uma completa formação doutrinal.

Breve biografia: O Padre Pedro tem em si uma didática que facilita a compreensão de conceitos que muitas vezes podem parecer complexos e isso se deve especialmente ao seu profundo conhecimento adquirido nos anos de formação sacerdotal e nos cursos de graduação necessários para que se tornasse padre, filosofia e teologia.

Padre Pedro entrou no seminário com apenas 14 anos e em 2019, aos 25 anos, foi ordenado Sacerdote Católico pelo Arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa. Após sua ordenação, concluiu ainda o curso de pós-graduação em Pedagogia e Direção Espiritual.

O curso terá duração de um ano, com aulas semanais de aproximadamente uma hora e trinta minutos. Todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas aos alunos em plataforma digital. Embora haja recomendação para que os alunos optem pela aula presencial, haverá também a possibilidade de participação exclusivamente online. Com isso, o Padre deseja que os alunos possam assistir ao material gravado quantas vezes for necessário para o completo entendimento do conteúdo apresentado.

Além disso, a sua equipe permanece constantemente em contato com os alunos para tirar dúvidas e auxiliar no que for necessário. O valor solicitado para matricula é de 50 reais e, posteriormente, mensalidades de 30 reais.

A bibliografia utilizada, bem como a primeira aula na íntegra, estão disponíveis na página do Facebook do Santuário Diocesano São Judas Tadeu (https://fb.watch/iYFfmI8Flr/?mibextid=qC1gEa).

Dessa forma, os interessados podem ter contato com o formato proposto, e principalmente com o método didático empregado pelo sacerdote. Aqueles que desejarem ingressar na lista de espera para a próxima turma, entrem em contato via whatsapp através do link a seguir: (https://linkwhats.app/40c644) ou pelo telefone (67) 99904-4017 (falar com Nilton).

