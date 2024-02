Durante carnaval, foliões deixaram quase 10 toneladas de lixo na Capital

Enquanto a folia tomava conta das ruas durante o Carnaval, a Prefeitura de Campo Grande não deixou de lado a responsabilidade de cuidar da cidade. Mantendo uma atuação constante, mesmo nos dias de festa, as equipes trabalharam incansavelmente para garantir a limpeza e a conservação dos locais de eventos e bairros.

Nos principais pontos carnavalescos, como a Esplanada Ferroviária e a Praça do Papa, a atuação foi intensa. Foram recolhidas quase 10 toneladas de lixo, sendo 9 toneladas na região central e 800 quilos na Praça do Papa, palco dos desfiles das escolas de samba. A empresa responsável pela limpeza, Solurb, mobilizou 50 funcionários diariamente para realizar a coleta e a lavagem dos locais, utilizando 65 mil litros de água e 30 litros de desinfetante.

Enquanto as festividades aconteciam, as equipes de tapa-buracos não pararam. Cumprindo o cronograma estabelecido, no sábado, segunda e terça-feira, aproximadamente 3 mil buracos foram reparados em bairros como Coophavila, Rita Vieira, Vila Marli, Vila Nasser, Coophasul, Vila Ieda, entre outros.

A cidade manteve seu brilho não apenas nas celebrações carnavalescas, mas também através do compromisso da Prefeitura em zelar pela infraestrutura e limpeza, garantindo um ambiente agradável para todos os cidadãos, mesmo durante as festividades.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: