Encontro de brechós retorna ao Horto Florestal neste sábado

No próximo sábado, dia 17 de fevereiro, o Horto Florestal será palco de mais uma edição do tão aguardado Encontro de Brechós, promovido pelo Coletivo de Brechós. Após uma breve interrupção devido a contratempos climáticos na última edição, os organizadores estão determinados a fazer deste evento um sucesso.

Com mais de 20 brechós participantes, o Encontro oferecerá uma variedade incrível de peças “second and”, incentivando uma abordagem sustentável à moda. Os amantes da moda terão a oportunidade de explorar opções modernas, exclusivas e recicláveis, abraçando a ideia de vestir-se de forma consciente.

A sub-coordenadora do Coletivo de Brechós, Amparim Lakatos, expressa a empolgação da equipe em retornar ao Horto Florestal e destaca o comprometimento em superar os desafios do clima, proporcionando aos visitantes uma experiência incrível.

Detalhes do Evento:

– Data: 17/02

– Horário: Das 8h às 14h

– Local: Horto Florestal

– Endereço: Av. Ernesto Geisel esquina com a Fernando Correa da Costa.

Brechós Participantes:

– @garagebrecho

– @eita_vendi

– @brechodabeltran

– @brecho_chicamariia

– @pink_brecho_modasustentavel

– @Divina2mao

– @brecho_flor_da_guavira

– @rubi_brecho

– @Carmozitabrecho

– @donameninabrechoeartes

– @garimpodamoda.cg.ms

– @reusemarlene

– @brecho_das_cumadres

– @brechoaltoastral.cg

– @unicabrechoboutique_

– @brecho_das_meninas

– @bigbrecho_se

– @obrechodonamaria

– @ailanalopespavaode

– @veredabrecho

– @reis_brecho_

– @brechic_ms

Venha fazer parte dessa celebração da moda consciente, renovar seu guarda-roupa de maneira eco-friendly e conhecer o trabalho inspirador do Coletivo de Brechós do MS. Uma oportunidade única de adotar a moda sustentável e única!

