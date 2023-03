Duplicação da Cafezais avança com instalação de calçadas e asfalto

Com cronograma de obras adiantado e mais de 46% de conclusão, a revitalização da Avenida dos Cafezais, na região Sul de Campo Grande, deve avançar mais uma etapa nos próximos 15 dias.

Esse é o prazo previsto para a conclusão da duplicação da via, no trecho que vai da Avenida Gury Marques até a rotatória da Avenida Delegado Alfredo Hardman. A duplicação da avenida é feita na área que pertencia ao Jóquei Clube e foi desapropriada.

Após a conclusão da implantação, o trânsito de veículos será direcionado para a nova faixa duplicada, deixando o pavimento antigo livre para o serviço de reciclagem, informou a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

Nesta semana, equipes iniciaram os serviços de calçamento no trecho da duplicação. Os trabalhos também estão concentrados na aplicação de capa asfáltica.

Em outra parte da Cafezais, são feitos os serviços finais de drenagem, no caminho da avenida que vai da rotatória da Rua do Patrocínio até a Rua Engenheiro Paulo Frontin.

Para o secretário da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), Hélio Peluffo, além de promover o melhor acesso de diversos bairros da região Sul da Capital, melhorando a mobilidade urbana, a obra beneficia a região do ponto de vista social e da saúde.

“Considero a drenagem como a ação mais importante de uma obra. Ela dá mais durabilidade para o pavimento e não gera transtorno para a população. Essas chuvas dos últimos três meses têm nos mostrado o valor da drenagem para escoar as águas, evitando inundações e enchentes. O Governo quer fazer bem feito e vai fazer asfalto com drenagem de qualidade, que beneficie toda a região”, destaca Peluffo.

O projeto

Com extensão total de 3,2 quilômetros entre a Avenida Gury Marques e a Rua Engenheiro Paulo Frontin, a Avenida Cafezais passa por obras de pavimentação, drenagem e restauração, em um investimento de R$ 9,5 milhões.

A via terá 1.150,84 metros de duplicação, entre a Avenida Gury Marques e a rotatória da Avenida Delegado Alfredo Hardman; 1.806,00 metros de drenagem; 13.379,39 m² de asfalto novo entre a Gury Marques e a rotatória da Delegado Alfredo Hardman; e 49.445,33 m² de recapeamento, entre a Delegado Alfredo Hardman até a rotatória da Rua Patrocínio, nos dois sentidos da via, e entre as ruas Fidelis Bucker e Engenheiro Paulo Frontin.

A obra ainda prevê 3.631,78 m² de reconstrução do pavimento entre as ruas do Patrocínio e Fidelis Bucker, além da instalação de 1.097 metros de ciclovia.