Homem é preso após ser encontrado no banho com sobrinha de 7 anos

A Polícia Civil cumpriu, na terça-feira (21), um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 45 anos, pela prática do delito de estupro de vulnerável, tendo como vítima a sobrinha de apenas sete anos em Sidrolândia, a 64 quilômetros de Campo Grande.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Sidrolândia pela ex-companheira do acusado, após ter surpreendido o marido abusando sexualmente da sobrinha no banheiro da residência do casal.

Logo em seguida, a autoridade policial responsável pelo caso iniciou as investigações e, após os indícios e também pelo exame pericial de sexologia forense realizado na vítima constatou a violação sexual.

A vítima passou por escuta especializada e contou como os abusos aconteceram. “A criança, em depoimento especial realizado pela psicóloga, na Delegacia de Polícia, em que pese a pouca idade, soube verbalizar de forma bastante consistente como esses abusos aconteciam, alegando, inclusive, que ocorreram por diversas vezes. O que favoreceu a ação criminosa do suspeito foi que a vítima por um período ficava aos cuidados da tia, que a época estava casada com custodiado, para que a mãe pudesse trabalhar e acreditamos que tenha sido nesse período que o tio se aproximou e deu início aos abusos sexuais em desfavor da sobrinha”, informou a delegada Cynthia Gomes. Acesse também: Acidente entre duas carretas deixa 2 mortos e causa incêndio na BR-163