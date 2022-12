Dupla é lançada para fora de veículo durante capotamento na MS-486

Dois homens, de 30 e 55 anos de idade, ficaram feridos após capotamento na estrada vicinal MS-486, próximo ao município de Amambaí, localizado a 340 km de Campo Grande. O incidente ocorreu na tarde da última terça-feira (27).

De acordo com a apuração do jornal A Gazeta News, a dupla viajava em um Corsa, da cor vermelha. Por volta das 12h30, o condutor perdeu o controle do veículo – por motivos ainda não esclarecidos – e capotou o carro, em uma zona rural. Ambos foram arremessados do veículo e tiveram diversos ferimentos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu ao local, para realizar os primeiros socorros das vítimas. O motorista, de 55 anos, morador de uma aldeia indígena em Amambaí, sofreu várias escoriações pelo corpo. Já o passageiro, de 33 anos, apresentava uma fratura no punho direito e na clavícula direita, além de diversos cortes pelo rosto.

Segundo a equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros, possivelmente, os dois homens não utilizavam cinto de segurança no momento do acidente.

Após o atendimento emergencial, ambos foram encaminhados para o Pronto Socorro do Hospital de Amambai, onde receberam atendimento médico.

Com informações do jornal A Gazeta News

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: