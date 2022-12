Em balanço, Reinaldo Azambuja cita a Sanesul entre as peças-chave do sucesso de sua gestão

Durante apresentação do balanço referente aos oito anos de mandato, o governador Reinaldo Azambuja citou, entre as peças-chave do sucesso de sua gestão, o desempenho da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), uma das companhias de saneamento que são referência nacional pela sua capacidade econômico-financeira e comprovada condição no cumprimento de metas na prestação de serviços públicos à população.

O chefe do Executivo reuniu a imprensa na terça-feira (27) para expor os números e os indicativos positivos ao longo de sua administração, a qual garante ter deixado como grande legado a economia forte e justiça social.

Entre outros avanços de investimentos e outras conquistas que contribuíram para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul nesse período, o governador ressaltou a importância do contrato da PPP (Parceria Público-Privada) assinado por ele e pelo diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior, em fevereiro de 2021 com a empresa Aegea, passando a concessão do esgoto nos 68 municípios sul-mato-grossenses, nos quais a concessionária atua, pelos próximos 30 anos.

“Os investimentos estão em todas as áreas, até mesmo onde não são tão visíveis, como no caso do saneamento básico, com as tubulações enterradas. A universalização do esgotamento que ocorrerá no prazo de 10 anos, nos 68 municípios atendidos pela Sanesul, já abrem caminho para garantir mais saúde para 1,7 milhão de habitantes”, destacou o governador, em sua exposição à imprensa.

Esse, inclusive, é o tom dado por Reinaldo toda vez que ele faz menção ao setor. “Em cinco anos, teremos basicamente 95% de coleta e tratamento de esgotamento sanitário tratado e, ao final da PPP, 100%. Isso é um ganho extraordinário na qualidade de vida das pessoas. São mais de R$ 3,8 bilhões de investimento e custeio, nesse marco regulatório”, contou o governador, no fim de novembro deste ano, durante abertura do Ciclo de Seminários 2023 sobre saneamento rural, em Campo Grande.

Segundo ele, como resultado dos investimentos públicos e privados, inclusive no setor de saneamento básico e do desempenho do agronegócio, a economia dobrou, com o PIB (Produto Interno Bruto) saltando de R$ 78,9 bilhões, em 2014, para R$ 155 bilhões, em 2022.

Somente com recursos próprios foram aplicados R$ 690,5 milhões na expansão da rede de coleta de esgoto de 2015 até agora, segundo levantamento da companhia. O documento destaca ainda que em parceria com o governo federal, a Sanesul investiu R$ 34,2 milhões em obras de fornecimento de água e R$ 289,1 milhões em esgoto. Outros investimentos totalizam R$ 58.304.586,37, ao longo dos dois mandatos da atual administração estadual.

Os desafios da universalização do esgoto estão sendo enfrentados e cumpridos pela Sanesul, cuja área de cobertura hoje é de 60%.

Rota do saneamento

Importantes investimentos em infraestrutura de saneamento básico, incluindo redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, foram feitos em Mato Grosso do Sul.

Criado pela Sanesul, o Programa ‘Rota do Saneamento’, investiu mais de R$ 567 milhões em várias obras nos 68 municípios operados pela empresa. O volume de investimentos faz parte de um amplo relatório divulgado pela ADEMAM (Assessoria da Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente) da Sanesul, no período de junho de 2021 até março deste ano.

Ao longo de um extenso calendário de entrega de obras, Walter Carneiro Júnior, cumpriu agenda pública percorrendo 55 municípios.

No total, foram aplicados R$ 567.133.017,52 em diversas frentes de obras de saneamento com objetivo de garantir melhor qualidade de vida para milhares de famílias sul-mato-grossenses.

Os investimentos incluem recursos próprios da Sanesul por meio do programa ‘Avançar Cidades’ e também via parcerias institucionais com os órgãos públicos federais, como Funasa (Fundação Nacional de Saúde), por indicação de emendas parlamentares como parte do orçamento da União.

Na área do sistema de esgotamento sanitário, a empresa investe na construção 16 ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto), na ampliação de outras 6 e promove melhorias na estrutura funcional de 2. A Sanesul ainda reabilitou uma Estação de Tratamento de Esgoto e executou 1.458.374 metros de rede coletora de esgoto, com 78% das obras concluídas, além 80.733 ligações domiciliares de esgoto (81% executados).

Água

De acordo com o documento, no sistema de abastecimento de água, a Rota do Saneamento perfurou 33 poços tubulares profundos e 33 reservatórios, que representa 19.950 metros cúbicos.

Apesar de o sistema de água ser universalizado no Estado, a Sanesul tem se dedicado muito para manter a segurança hídrica nos municípios em que opera por meio da perfuração de poços e outros investimentos visando garantir a reservação.

Em 23 de novembro deste ano, a diretoria entregou aos gerentes das 10 regionais e setoriais da sede da empresa, na Capital, o Plano Estratégico para 2023, no qual contém as metas de atuação e o cronograma de investimentos.

Além das obras específicas de sistemas de água e esgoto, a Sanesul investe na estruturação física e operacional, com reposição de veículos, equipamentos, ferramentas e maquinários (retroescavadeiras).

