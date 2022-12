Fim de semana terá programação de Réveillon 2023 na Capital e no interior

Cidade do Natal terá várias atrações e praça de alimentação aberta até 1h30 da manhã

Chegamos ao final de mais um ano e, para dar adeus a 2022, o que não vai faltar, tanto na Capital, quanto no interior, são eventos de Réveillon, com grandes festas, jantares, shows e atrações diversas. Em Campo Grande, além das festas pagas, teremos, ainda, a virada de ano nos Altos da Afonso Pena, na Cidade do Natal, com várias atrações e praça de alimentação aberta até 1h30 da manhã.

Os destinos da Rota Pantanal-Bonito também vão oferecer oportunidades de celebrar o novo ano de forma diferente, unindo atividades como visita a atrativos turísticos; curtição dos shows ao vivo; a louvação a Iemanjá, que reúne, em Corumbá, nos dias 30 e 31, as manifestações da religião de matriz e/ou influência africana à beira do Rio Paraguai, às tão esperadas comemorações de encerramento e início de ciclo.

Em Bonito (283 km da Capital), destino referência de ecoturismo no Brasil, a prefeitura anunciou como parte da programação especial de Natal e fim de ano duas grandes atrações nacionais e, tudo isso, nós trazemos para você no nosso agendão.

Sábado (31/12)

Eco Park – clube vai funcionar das 9h às 16h, com day use ao preço de R$ 100 para adultos; R$ 50 para crianças de 6 a 11 anos, e crianças de 0 a 5 não pagam. Mais informações: 672020-0709 (WhatsApp)

Shoppings

Shopping Bosque dos Ipês – o centro comercial vai funcionar das 10h às 18h, com todas as lojas, praça de alimentação, cinema e área de lazer abertas.

Shopping Campo Grande – o centro comercial vai funcionar das 10h às 18h, com todas as lojas abertas.

Réveillon – Capital

Baile Funk do Autódromo – vai ter queima de fogos e manobras radicais. Será permitida a entrada um kit de bebidas por pessoa, com venda de comida no local e estacionamento gratuito para quem tiver adesivo do evento no veículo. O início será às 18h do dia 31, com encerramento previsto para as 17h do dia 1º. Os ingressos custam a partir de R$ 30. Mais informações: (67) 99103-6918.

Bailão da Cantina Mato Grosso – o acordeonista Marlon Maciel e o grupo Trem Pantaneiro agitam a noite de quem for comemorar a virada do ano na Cantina Mato Grosso. Os ingressos custam a partir de R$ 200 para duas pessoas. Mais informações e reservas: (67) 99961-2834.

Casablanca Bistrô – o Casablanca, no Jardim dos Estados, oferece buffet livre com bebidas, a partir das 20h. O valor por pessoa é de R$ 380, com comida japonesa, prato principal com filé mignon e doces gourmet de sobremesa no menu. Mais informações e reservas: (67) 3382-0030 ou (67) 99887-7342.

Clube Estoril – o Réveillon do Estoril traz Creedence – cover oficial da banda no Brasil -, Tim Maia cover, sambista Gideão Dias, escola de samba Tim da Vila e banda de Flashback. O ingresso custa a partir de R$ 350 por pessoa, em mesa compartilhada. O valor inclui Open Food, Open Bar e Park Kids com brinquedos, vídeo game, fliperama, atividades diversas e espaço para soneca da criançada. Crianças de 5 a 11 anos pagam meia-entrada. Mais informações: (67) 99219- 0808.

Coco Bambu – com o tema “Réveillon na Praia 2023”, o Coco Bambu Campo Grande oferece buffet completo, com o cantor Caio Mendes e Banda, mais DJ, para animar a virada do ano. O início será às 22h, com fim previsto para as 3h da manhã, pelo valor de R$ 350, sendo R$ 175 revertido em consumação. Além de tudo isso, o ambiente terá decoração especial e salão climatizado, mais brinquedoteca para quem estiver com os pequenos, com monitoras, e um espaço privativo e gratuito. Mais informações e reservas: (67) 2107-7990 ou (67) 99669-1200.

O Eden Lounge – o “Circus Réveillon 2023”, tem lote promocional que oferece jantar, sobremesa e bebidas ao custo de R$ 250. Tendo como prato principal o leitão à pururuca, o evento terá, ainda, como atrações, artistas circenses animando a noite. Mais informações e reservas pelo telefone (67) 98126-6929.

Nativas Churrascaria – haverá música ao vivo e buffet completo com rodízio de carnes, comida japonesa, assados típicos, queijos, embutidos especiais e mesa de frutas, a partir de R$ 129,90 por pessoa, com início às 20h e término à 1h da manhã. A reserva é presencial, com pagamento de 50% do valor adiantado. Mais informações: (67) 3306-4230.

Novotel – virada de ano no Novotel é uma ótima opção, com buffet especial, e atração musical com DJ Diego Oliveira, recreação especial para crianças e queima de fogos. Mais informações: (67) 2106- 5915.

Rádio Clube Cidade – prestes a completar 100 anos de fundação, o Rádio Clube Cidade vai ter Réveillon com Lia Mayo e Banda, e com a dupla Fred e Victor, buffet completo, das 20h até as 3h da amnhã, ao custo de R$ 300. O Rádio Clube Cidade fica no R. Barão do Rio Branco, 1924, Centro. Mais informações com Andreia (67) 99228-1424 ou Fátima – (67) 98136-0506.

Réveillon Am Eventos – com um Réveillon dançante, já que quem anima a festa é o grupo Eco do Pantanal, seguido de DJs, a partir das 21h30 com duração prevista até as 4h da manhã. Os ingressos já estão no 2° lote por R$ 210 (individual), com buffet completo, lanche da madrugada e open bar. Mais informações: (67) 99249-3314.

Viagem Mágica – evento vai ter muita música eletrônica e funk, com Illusionize, 10 horas de open bar, estrutura coberta e artistas circenses animando a noite, no estádio Morenão. Os ingressos já estão no 4° lote e podem ser adquiridos pelo site, a partir de R$ 340.

Cidade do Natal – para a virada, a Cidade do Natal terá shows do eletrônico ao pagode, com várias apresentações culturais e queima de fogos. O início será às 19h do sábado (31), com a tradicional Parada Natalina. Em seguida, às 20h tem o DJ Marcelo Nova e, na sequência, às 21h, é a vez da Banda On The Road, e às 22h30, quem se apresenta é o cantor de pagode, Fernandinho. Às 23h40, a Banda de Ontem assume para fazer a virada nos altos da Avenida Afonso Pena. O novo ano será recebido com queima de fogos sem efeitos sonoros. Isso, porque em Campo Grande a Lei Complementar 718/20, proíbe a queima e soltura de fogos de artifícios com efeitos sonoros, além de qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro na capital. A Praça de Alimentação irá funcionar até à 1h30 do 1º dia de 2023. Os brinquedos e a Casa do Papai Noel até às 20h.

Réveillon Bodoquena – Em Bodoquena, a 245 km de Campo Grande, um dos principais destinos da Serra da Bodoquena, o Réveillon também promete: hoje (30), às 22h, show com o grupo MDO, e às 23h, com a dupla João Bosco e Gabriel. Amanhã (31), às 22h, shows com Koisabamba e o DJ Celso. Local: Feira do Produtor.

Réveillon Bonito – Bonito é um dos destinos mais badalados de ecoturismo do Brasil, e vem se destacando nas últimas décadas, não apenas pelo turismo ecológico, como também pelo turismo de eventos. Assim, o Réveillon por aqueles lados terá boas opções, a preços razoavelmente acessíveis.

O Réveillon Bonito de La Musique é um dos eventos mais esperados do município e é realizado no balneário da Praia da Figueira. Open bar e open food, a festa terá início às 23h de sábado (31), com fim previsto para o amanhecer de 1º de janeiro. O evento ainda terá queima de fogos à meia-noite e muita música eletrônica com os maiores DJs nacionais da atualidade.

Os ingressos para a Área Vip Promocional podem ser adquiridos por valores a partir de R$ 320; os bangalôs avulsos custam a partir de R$ 460,com open bar e open food. Há, ainda, bangalôs que dão direito a garçom exclusivo, com open abar a open food, com preços começando em R$ 4.930 para 12 pessoas.

Já o Réveillon na Praça traz Munhoz & Mariano, mais a dupla Thaeme & Thiago como atrações principais. Também se apresentam o cantor de pagode Dieguinho e a dupla Pedro & Evandro, como parte da programação ‘Natal Mais Bonito’, que realiza os shows na Praça da Liberdade e de forma gratuita, com início às 21h.

Réveillon Jardim – Em Jardim, a 224 km da Capital, para a passagem do ano, além da queima de fogos, a prefeitura anunciou uma sequencia de shows, a partir das 20h, na Praça do Encontro: DJ Leandro Fontes, a dupla Felipe e Rodrigo e a Banda Kebradeira.

Réveillon Paranaíba – O município de Paranaíba, a 407 quilômetros de Campo Grande, vai receber show da dupla Maria Cecília & Rodolfo no palco do Centro de Eventos do Carnaíba, com queima de fogos e atrações com artistas locais a partir das 20h.

Réveillon Porto Murtinho – Em Porto Murtinho, que fica a 425 km de Campo Grande, cidade pantaneira situada no extremo sudoeste e fronteira com o Paraguai, programou o Réveillon da Rota (Bioceânica), com queima de fogos e shows ao vivo na Praça de Eventos, localizada próxima à área portuária. A prefeitura decidiu valorizar os artistas pratas da casa e as atrações serão: Thaiza Nara, Alex Cantor, Majestick Super Star e Axé Mixxx Negrolo. As apresentações começam às 22h do dia 31, com entrada franca.

Domingo (01/01/2023)

Shopping Bosque dos Ipês – o centro comercial vai funcionar das 12h às 20h, com apenas praça de alimentação, cinema e área de lazer abertas.

Shopping Campo Grande – o centro comercial vai funcionar de forma facultativa para praça de alimentação e área de lazer no primeiro dia do ano.

Baile Funk do Autódromo – continuação da festa de Réveillon, vai até as 17h. Será permitida a entrada um kit de bebidas por pessoa, com venda de comida no local e estacionamento gratuito para quem tiver adesivo do evento no veículo. Os ingressos custam a partir de R$ 30. Mais informações: (67) 99103-6918.

Eco Park – clube vai funcionar das 9h às 18h, com day use ao preço de R$ 100 para adultos; R$ 50 para crianças de 6 a 11 anos, e crianças de 0 a 5 não pagam. Mais informações: 672020-0709 (WhatsApp)

Colônia de Férias – a Colônia de Férias vai oferecer almoço de Ano Novo, ao custo de R$ 60 por pessoa. Rua: Mascote, s/n, Chácara das Mansões – Saída para São Paulo, BR 163, Km 456. Mais informações: (67) 3393-1091 ou 3312-5043, ou ainda, pelo e-mail [email protected] acicg.com.br

