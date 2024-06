Duas Emeis são revitalizadas em Campo Grande

Mais duas revitalizações do programa Juntos Pela Escola foram entregues na tarde desta quarta-feira (12) em Campo Grande. As Emeis reformadas são: José Ramão Cantero, localizada no Jardim Futurista e Mary Sadalla Saad, no Bairro Estrela Dalva.

Na EMEI José Ramão, 190 alunos são atendidos de forma integral, do grupo 1 ao 3. Na revitalização, foi feito o pisto do pátio da unidade, a troca das portas das salas de aula, manutenção e recuperação da laje, para combater a infiltração e foi feita a pintura de toda a escola.

Ainda nas ações de melhoria na educação feita pela prefeitura, a unidade já teve a medição para a instalação das placas solares. A escola recebeu o parque completo, novos mobiliários e material pedagógico.

A prefeita Adriane afirmou que o foco do programa Juntos Pela Escola são as crianças. “São mais de 111 mil crianças matriculadas na Reme que precisam de um ambiente adequado para estudar. Além da revitalização, a prefeitura está instalando acessibilidade que não havia nas escolas. Essas melhorias são não apenas para os alunos, mas para os funcionários das escolas também, que passam grande parte do seu dia no trabalho. A educação de Campo Grande será referência para o Brasil”.

Conforme o secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt, a revitalização é importante para dar qualidade ao aprendizado dos alunos. “O objetivo do programa Juntos pela Escola é melhorar a qualidade de ensino, ter um espaço revitalizado, parecendo novo, melhora o ambiente, melhora a qualidade do ensino tanto ao professor quanto ao aluno”.

Segundo a diretora Flávia Mara Cunha Figueiredo, desde 2004, quando a unidade foi inaugurada, não foi realizada nenhuma reforma ou revitalização. “Nenhuma revitalização foi feita, nenhum programa como esse que pudesse trabalhar com a infraestrutura da unidade, questão hidráulica, questão elétrica, que não traz só qualidade, mas traz segurança também para as unidades escolares. Agora com essa revitalização concluída, eu me sinto segura de estar trabalhando em um local seguro para as crianças e que traz alegria. Este ano também, pela primeira vez, recebemos brinquedos adequados e de qualidade para as crianças. ”

A presidente da APM (Associação de Pais e Mestres) da Emei, Rayssa Evelin de Oliveira, falou que participar do programa com a direção, a fez ficar mais próxima da escola. “Eu percebi mais aproximação, passei a ter mais contato, saber, não só da minha filha, mas das outras crianças também. Uma aproximação a mais com a diretoria, com as pessoas responsáveis. ”

Poliana Lopes de Moraes tem três filhos, sendo que dois já estudaram na unidade e o mais novo, Caio, está matriculado no grupo 2. “Nunca tinha visto essa Emei tão bem organizada como agora, com tudo pintado, parece que fica até mais limpo e as crianças amam também. ”

Eslly Dagson é pai de Elana, do grupo 4 que estuda na unidade há dois anos. “Ficou legal, a escola ficou mais bonita. Isso mostra a importância que a prefeitura está dando aos alunos e funcionários. ”

Revitalização da Emei Mary Sadalla Saad

Na EMEI Mary Sadalla Saad, a revitalização contemplou a troca de telhas quebradas, pintura de toda a unidade, troca de fechaduras, foi feita rampa de acessibilidade, colocado piso no solário, construído muro no fundo da unidade, instalados cinco sumidouros, barras de acessibilidade, banheiro de PCD reformado, troca da janela da cozinha e pintura do piso das áreas externas.

A unidade recebeu parques novos, brinquedos pedagógicos e já foi feita a medição para a instalação das placas solares.

Há cinco anos na direção da unidade, a diretora Ana Paula Feitosa Baglioto Naglis comemorou a entrega . “Eu e a equipe amamos tudo o que foi feito, o carinho que a prefeitura teve para essa revitalização, foi muito importante e com o novo, a gente ensina os alunos a cuidar, a zelar para que se mantenha conservado. ”

A representante comercial Luana Alves Peixoto Cardoso disse que adorou a revitalização. Ela é mãe da aluna Cecília, do grupo 3. “A escola é bem linda, espaçosa para as crianças, tudo muito limpinho e com a revitalização, fica tudo mais harmonioso. Eu moro no bairro há anos e nunca tinha visto uma revitalização na escola. ”

Programa

O programa Juntos pela Escola consiste em uma parceria entre APM (Associação de Pais e Mestres) e a direção da unidade escolar. A ideia é também fomentar a economia das sete regiões de Campo Grande e dos dois distritos, já que as APM e escolas vão contratar os serviços e comércios do bairro. As 205 escolas e Emeis da Rede Municipal de Ensino estão sendo revitalizadas, com recursos próprios do Município.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

