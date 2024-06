Shopping e unidade de saúde realizam vacinação neste feriado; Confira detalhes

Nesta quinta-feira, dia 13 de junho, feriado de Santo Antônio, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realiza plantão de vacinação em uma unidade e um shopping.

13/06 – Feriado de Santo Antônio

O atendimento acontecerá na USF São Francisco, das 7h às 17h, e no Shopping Norte Sul Plaza, das 10h às 18h. Todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, incluindo a poliomielite, gripe e Covid-19.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, destaca a importância da população aproveitar o feriado para colocar a caderneta de vacinação em dia. “É a oportunidade para que as pessoas busquem os pontos de vacinação, principalmente aqueles que pertencem aos chamados grupos de risco, como idosos, por exemplo. Estamos com aumento de casos de doenças respiratórias, entre elas a gripe, por isso é fundamental se proteger”, diz.

Neste ano, já foram notificados 1.780 mil casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGS) em Campo Grande, sendo 232 de Influenza A. A doença vitimou 27 pessoas até o momento no município.

Desde o mês passado, a vacina da gripe está liberada para todas as pessoas a partir de seis meses. Durante a semana as doses estão disponíveis nas 74 unidades de saúde de família espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.