Fugitivo condenado por tráfico de drogas é capturado em Sidrolândia

A Polícia Civil, por intermédio da delegacia de Sidrolândia, prendeu na manhã desta quarta-feira (12), um homem de 24 anos que estava evadido do sistema prisional, após condenação definitiva pela prática do delito de tráfico de drogas.

Diante do registro nos sistemas policiais da evasão, o serviço de Inteligência começou a mapear possíveis locais aonde ele pudesse estar foragido e, após dias de monitoramento, foram angariadas informações consistentes acerca da sua rotina e os locais que frequentava.

Desta feita, foi montado um cerco policial, com apoio do Grupo de Operações e Investigações (GOI) e da Polícia Militar local, sendo possível realizar sua prisão na região monitorada, nesta manhã.

O recapturado tem passagens criminais por crimes de tráfico de drogas, furto qualificado, receptação, violência doméstica e já havia evadido do sistema prisional anteriormente. Ele ficará recolhido em cela provisória até ser recambiado para outra unidade prisional.

Com informações da Depac.

