Duas apostas de MS faturam quase R$ 100 mil na Mega-Sena; prêmio principal acumula em R$ 31 milhões

Enquanto o prêmio principal da Mega-Sena acumulou mais uma vez e saltou para R$ 31 milhões, duas apostas de Mato Grosso do Sul tiveram motivos de sobra para comemorar. Jogadores de Aquidauana e Miranda acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2.869, realizado nesta quinta-feira (29), e levaram R$ 49.689,38 cada, somando R$ 99.378,76.

As apostas foram simples, com seis dezenas marcadas, registradas de forma individual e pelo valor mínimo de R$ 5, segundo informações divulgadas pela Loteria da Caixa Econômica Federal. Os volantes premiados foram preenchidos pelos canais oficiais da estatal. Os números sorteados foram: 02 – 10 – 13 – 40 – 41 – 53.

Os sortudos de Aquidauana e Miranda poderão sacar o valor já no próximo dia útil, mediante apresentação do bilhete original em uma agência da Caixa. Os prêmios líquidos de até R$ 2.112 podem ser retirados em qualquer casa lotérica credenciada, mas valores maiores, como o desses ganhadores, exigem atendimento em agências bancárias.

Além das apostas sul-mato-grossenses, outras 41 pessoas em todo o país também acertaram a quina, cada uma levando o mesmo valor: R$ 49.689,38. Já a quadra teve 2.612 apostas vencedoras, com 28 delas registradas em MS, e cada uma receberá R$ 1.114,23.

O prêmio principal segue acumulado e a próxima chance de conquistar uma bolada será no sábado (1º de junho). Os interessados podem fazer suas apostas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica ou pelos canais digitais da Caixa, incluindo o site oficial e o aplicativo Loterias Caixa.

A Mega-Sena permite apostas simples a partir de R$ 5, com seis números. Quanto mais dezenas o apostador incluir, maiores as chances de ganhar — e maior o valor da aposta. Os sorteios ocorrem às terças, quintas e sábados.

Com o prêmio atual estimado em R$ 31 milhões, a Mega-Sena pode transformar a vida de um ou mais apostadores neste fim de semana.

