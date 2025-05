Campo Grande encerra nesta sexta (30) inscrições para 96 vagas de cuidador em saúde mental

Termina nesta sexta-feira (30) o prazo para inscrições no processo seletivo da Prefeitura de Campo Grande, que oferta 96 vagas temporárias para a função de Cuidador em Saúde Mental. A remuneração é de R$ 2 mil e os interessados devem ter ensino médio completo e experiência comprovada na área de saúde mental. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no portal oficial da prefeitura, www.campogrande.ms.gov.br.

Os profissionais aprovados irão atuar diretamente no cuidado de pessoas em sofrimento psíquico, com atribuições como, auxílio a pessoas com deficiência física e/ou mental em crise, acompanhamento terapêutico e protetivo de indivíduos em situação de vulnerabilidade mental e familiar e apoio nas atividades básicas do dia a dia, como higiene pessoal, alimentação e uso correto de medicação.

A jornada será de 180 horas mensais, em regime de escala 12×36, ou seja, 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso.

O edital reserva parte das vagas para ações afirmativas:

– 10% para candidatos negros;

– 5% para candidatos indígenas;

– 5% para Pessoas com Deficiência (PcD).

Após a inscrição, os candidatos passarão por avaliação curricular e análise de experiência profissional. Os detalhes sobre as etapas de seleção, cronograma e documentos exigidos estão disponíveis no edital publicado no site da prefeitura. A contratação será por tempo determinado, conforme necessidade da rede pública de saúde mental do município.

