Incêndio destrói casa na Vila Nossa Senhora das Graças; cadela é salva por vizinhos

Uma casa na Vila Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande, pegou fogo na manhã desta sexta-feira (30). O incêndio, que começou por volta das 8h, mobilizou vizinhos e o Corpo de Bombeiros. A cadela da família, que estava sozinha na residência, foi resgatada pelos moradores da região antes da chegada das equipes de socorro.

O imóvel fica na Rua Amador Bueno. Uma vizinha contou que saía para o trabalho quando sentiu um forte cheiro de queimado e, ao olhar para a frente, viu que a casa vizinha estava em chamas. Outra moradora da rua relatou ter ouvido um estrondo, seguido de muita fumaça, o que a levou a correr para ajudar.

Com os donos fora de casa, pois o morador havia saído para comprar uma cômoda, as vizinhas tomaram a iniciativa de acionar os bombeiros e entrar na residência para salvar o animal de estimação.

De acordo com o tenente Max Souza, do Corpo de Bombeiros, a causa mais provável do incêndio foi um curto-circuito em um filtro de água. Cerca de 300 litros de água foram utilizados na operação de combate ao fogo, que durou alguns minutos e evitou que as chamas se espalhassem para outras casas.

Apesar do susto e dos danos materiais, não houve feridos. O morador, bastante abalado com a situação, preferiu não dar declarações no momento.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de verificar instalações elétricas e equipamentos ligados à rede, especialmente em residências com eletrodomésticos antigos ou expostos a umidade.

