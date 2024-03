Inscrições abertas para comércio de alimentos em barracas e trailers para o FIPEC 2024 em Corumbá

Hoje(6) foram abertas em Corumbá, as inscrições para a concessão de autorização para utilização dos espaços públicos e comércio de bebidas, alimentos e outros dentro do perímetro oficial do FIPEC (Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá).

Os interessados devem fazer a inscrição até 8 de março na na sede da Oficina de Dança, localizada na rua Antônio João nº 90, Centro, no horário compreendido entre 7h30 às 13 horas. As inscrições referem-se ao uso de barracas e trailers de venda de lanches e food trucks.

O edital que trata do assunto de n° 05/2024 foi publicado no Diocorumbá e pode ser acessado aqui.

O sorteio das barracas ocorrerá no dia 11 de março, às 15 horas, também na sede da Oficina de Dança. As barracas estarão localizadas na rua Manoel Cavassa , entre as ladeira Cunha e Cruz e José Bonifácio. Serão destinadas 30 (trinta) barracas para sorteio do público em geral.

Serão destinados 08 (oito) espaços, por ordem de inscrição, para a ocupação de trailers de venda de lanches e food trucks, sem o fornecimento de energia elétrica, em setor único na rua Manoel Cavassa, entre alameda Mercúrio e alameda José Bonifácio.

