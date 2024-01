Vídeo: Bolsonaro se pronuncia sobre o caso Marielle

O ex-presidente Jair Bolsonaro resgatou um vídeo antigo em suas redes sociais sobre o caso da morte da vereadora Marielle Franco. A gravação de Bolsonaro é de outubro de 2019, quando ele fala sobre uma reportagem do Jornal Nacional que relatava a tentativa, de um dos suspeitos de ter assassinado a política, tentando visitar o condomínio. A emissora divulgou que o porteiro teria ouvido a voz de Bolsonaro.

Uma nova live com o ex-chefe do executivo está programada para Às 19h do próximo domingo (28).

O ex-presidente republicou o vídeo e esclareceu na legenda que as alegações que o aproximavam do caso serão esclarecidas. O pronunciamento de Bolsonaro sobre o tema ocorre após Ronnie Lessa, denunciado por ter matado Marielle e Anderson Gomes, ter pedido uma delação premiada.

“O caso Marielle se aproxima do seu final com a delação de Lessa (ainda não homologada). Também cessa a narrativa descomunal e proposital criada por grande parte da imprensa e pela militância da esquerda”, escreveu Bolsonaro em seu perfil.

O texto divulgado no perfil de Bolsonaro afirma: “Quando a TV Globo denunciou o caso, em 30/out/2019, Bolsonaro estava Arábia Saudita e fez uma live imediatamente após o término do Jornal Nacional – No próximo domingo às 19h voltaremos a esse assunto por ocasião de nossa live”.

