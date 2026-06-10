Rede Hemosul promove ações especiais para celebrar o Dia Mundial do Doador de Sangue

Unidades de Mato Grosso do Sul terão programação ao longo de junho, com homenagens, apresentações musicais e incentivo à doação

A Rede Hemosul MS realizará uma série de ações em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado anualmente em 14 de junho. Como a data cai em um domingo neste ano, as atividades serão distribuídas ao longo do mês nas unidades do Estado.

No dia 15 de junho, segunda-feira, as comemorações acontecerão nas unidades que realizam coleta diária de sangue: Hemosul Coordenador, Hemosul Santa Casa, Hemosul Hospital Regional, além dos hemocentros de Dourados, Ponta Porã e Paranaíba. Os horários de atendimento podem ser consultados no site hemosul.ms.gov.br, na seção “Horários e Endereços”.

Em Três Lagoas, a celebração será antecipada para o dia 12 de junho, sexta-feira, devido ao feriado municipal no dia 15. Já as ações em Coxim estão programadas para 16 de junho, enquanto Corumbá realizará a comemoração no dia 20. Em Aquidauana, as atividades ocorrerão nos dias 24 e 25 de junho.

No Hemosul Coordenador, em Campo Grande, a programação especial terá início às 8h do dia 15 de junho, com um show em homenagem aos doadores de sangue. A apresentação será realizada de forma intimista, na área de cadastro da unidade, e contará com a participação voluntária do artista Baille do Régis, já confirmado para o evento. A organização ainda aguarda a confirmação de um cantor de pagode/samba e de quatro duplas sertanejas.

Além das atrações musicais, os doadores serão recepcionados com um lanche especial. A iniciativa busca reconhecer a importância dos doadores regulares e incentivar novas pessoas a aderirem ao gesto solidário de salvar vidas por meio da doação de sangue.

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