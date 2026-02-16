Alerta de perigo potencial para chuvas intenas atinge todo Estado até terça (17)

Aviso prevê acumulados de até 50 milímetros por dia e ventos que podem chegar a 60 km/h

Todo o território de Mato Grosso do Sul está sob aviso de perigo potencial para chuvas intensas entre 9h desta segunda-feira (16) e 23h59 de terça-feira (17), conforme comunicado do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir até 50 milímetros ao longo do dia. Também são esperados ventos intensos, com velocidade entre 40 e 60 quilômetros por hora.

De acordo com o órgão meteorológico, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Mesmo com a classificação de menor gravidade, a orientação é de atenção, principalmente em áreas abertas e durante rajadas de vento.

Em caso de ventania, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é indicado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

