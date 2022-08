Supermercado da Capital oferece 200 oportunidades de emprego para contratação imediata

A 16º edição da Funsat Atende disponibiliza nesta quarta-feira (31), 200 oportunidades de emprego para contratação imediata na nova loja do Grupo Pereira. A ação é realizada até as 14h no estacionamento do Hiper Center Comper Brilhante.

As vagas disponíveis são para as funções de repositor, caixa, estoquista, auxiliar de perecíveis e promotor de cartão Vuon.

Para participar da ação basta comparecer ao local com os documentos pessoais e carteira de trabalho. Quem ainda não possui carteira de trabalho terá a chance de emitir o documento no local, para isso é necessário ter um e-mail ativo em seu nome. Na ação também será divulgada a plataforma @juv que viabiliza a capacitação de jovens entre 15 a 29 anos por meio de cursos on-line.

Vagas de emprego

Diariamente a Funsat (Fundação Social do Trabalho) divulga vagas de emprego, que estão disponíveis no site, redes sociais e através do aplicativo Sine Fácil (gratuitamente para Android e IOS). Candidatos que não possuem cadastro devem comparecer na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, das 07h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

Serviço:

A Funsat Atende ocorre até as 14h no estacionamento do Hiper Center Comper, R. Brilhante, 2702 – Vila Bandeirante, Campo Grande – MS.

