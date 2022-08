Tá sem tempo? Veja receita de Quiche de alho poró com bacon

Ingredientes:

3 ovos

1 lata de creme de leite

2 colheres de sopa de requeijão

Noz-moscada a gosto

1/2 colher de café de sal

150 g de queijo mussarela ralada

100 g de bacon picado

2 xícaras de chá de alho-poró

Alho a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

50 g de queijo parmesão ralado

Óleo ou manteiga para untar

Modo de Preparo:

Em uma tigela, coloque os ovos, o creme de leite e o requeijão. Misture bem. Acrescente a noz-moscada, o sal e a mussarela. Misture novamente e reserve.

Em uma panela, doure o bacon e adicione o alho-poró, o alho e a pimenta-do-reino. Deixe reduzir e reserve.

Em uma forma untada com óleo ou manteiga, coloque metade da massa, despeje o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Finalize com o parmesão ralado e leve para assar em forno preaquecido a 180 ºC por meia hora ou até dourar.

Receita de @si.joga.na.cozinha