Domingo é de tempo seco, calor e pancadas de chuvas em região de MS

No domingo (28/04), com menor probabilidade, podem ocorrer pancadas de chuvas de forma bem localizada na região centro-oeste do estado, devido ao aquecimento diurno aliado ao transporte de calor e umidade. O calor acima da média e a presença do ar seco trazem impactos na vida da população e algumas recomendações são essenciais, como beber bastante líquido, umidificar os ambientes e, quando possível, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia, dentre outras recomendações.

Em relação às temperaturas, estão previstas temperaturas mínimas entre 20-23°C e máximas entre 31-36°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 24-27°C e máximas entre 35-37°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 21-23°C e máximas entre 33-37°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 22-24°C e máximas entre 32-34°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer

rajadas de vento acima de 60 km/h.

Primeiros dias de Maio

Na primeira semana de maio, a tendência meteorológica aponta aproximação e avanço de uma frente fria com probabilidade para chuvas e leve queda nas temperaturas, principalmente nas regiões centro-sul, sudeste e sudoeste/oeste do estado. Ressalta-se o acompanhamento das previsões semanais, devido às incertezas inerentes às previsões que ultrapassam três dias.

Com informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec)

