Domingo é de Sol, poucas nuvens e temperaturas altas em MS

Neste domingo (16), a previsão do tempo indica tempo com sol e poucas nuvens em MS. Neste período, as temperaturas estarão em elevação com valores que podem ficar acima da média histórica, principalmente nas regiões oeste, sudoeste, sudeste e sul do estado. São previstas temperaturas máximas próximas a 35-39°C e baixos valores de umidade relativa do ar entre 20-40%.

Essa situação meteorológica ocorre devido a atuação do sistema de alta pressão atmosférica que provocará uma intensa ‘bolha’ de calor no norte da Argentina, sobre o Paraguai e na região pantaneira, especialmente em Porto Murtinho/MS, com temperaturas acima da média histórica também na região Sul do estado de Mato Grosso do Sul.

Devido ao aquecimento diurno podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas típicas de verão, onde chove em uma cidade ou bairro e na cidade/bairro vizinho não passa de um aumento de nebulosidade. De maneira pontual, há possibilidade para chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

São previstas temperaturas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 31-38°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 24-26°C e máximas entre 32-39°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 31-36°C. Em Campo Grande, mínimas entre 21-24°C e máximas entre 31-35°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Com informações do Cemtec.

