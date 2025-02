Foragidos são presos no Noroeste e Canguru

Na última quinta-feira (13), os Policiais civis do Grupo de Operações e Investigações (GOI) realizaram, diversas ações que resultaram na prisão de foragidos com mandados de prisão ou foragidas da justiça em bairros de Campo Grande.

No início da tarde, a equipe recebeu informações do paradeiro de uma mulher foragida da justiça. Após diligências de reconhecimento D.R.R.P. foi capturada nas imediações do bairro Jardim Noroeste. Após sua prisão, ela foi imediatamente encaminhada e apresentada a Autoridade Policial plantonista do DEPAC-CEPOL e recolhida ao cárcere, onde permanecerá a disposição da justiça.

No período da noite os policiais, durante diligências na região do bairro Jardim Canguru, conseguiram identificar o paradeiro de um indivíduo foragido do sistema prisional, qualificado como T.A.R, o qual cumpre pena restritiva de liberdade. Após sua localização, ele foi capturado e imediatamente encaminhado e apresentada a Autoridade Policial plantonista do DEPAC-CEPOL, onde se encontra a disposição da justiça.

No mesmo bairro, os policiais localizaram P.N.A.M, como mandando de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Ela foi capturada nas imediações do bairro e também apresentada a Autoridade Policial plantonista do DEPAC-CEPOL, onde permanece a disposição do Judiciário.

