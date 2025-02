Homem é encontrado caído em calçada com ferimentos de faca e inconsciente na Capital

Um homem, de 30 anos, foi encontrado jogado em uma rua da Vila Danúbio Azul, em Campo Grande, com ferimentos de facas e inconsciente. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (16).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vizinhança acionou a polícia quando viram o homem já caído inconsciente e ferido na Rua São Luís de Caceres.

O Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foram até o local para socorrer a vítima.

Segundo a PM, o rapaz estava sem documentos, mas foi identificado como Anderson. Segundo testemunhas, ele é usuário de drogas, e foi levado à Santa Casa.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram