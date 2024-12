Motociclista morre após cair em avenida e ser atropelado por outra moto em Campo Grande

Motociclista identificado como Luiz Carlos, de xx anos, morreu, na noite desse sábado (14), na Avenida Gunter Hans, região do bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande, após bater a moto que conduzia contra o meio-feio, cair e ser atropelado por outra moto que vinha logo atrás.

Conforme boletim de ocorrência, um motorista de aplicativo que aguardava para fazer o retorno contou que a vítima seguia pela pista, quando bateu no meio fio do canteiro central, vindo a sofrer uma queda.

O condutor ligou o pisca alerta e desceu para sinalizar a via de que ali havia ocorrido um acidente. Porém, outros dois motociclistas que vinham logo atrás, não cconseguiram frear a tempo e um bateu e caiu no canteiro central, enquanto o outro passou com a roda da moto em cima da cabeça da vítima, que morreu na hora.

Após a colisão, os dois motociclistas subiram na moto e fugiram sem prestar socorro. A testemunha relatou que não conseguiu anotar a placa dos veículos. A Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a chegada da Polícia Civil e Perícia, que iniciaram os trabalhos de investigação para identificar e localizar os outros dois autores.

Os agentes constataram, ainda, que Luiz Carlos não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A motocicleta foi recolhida ao Detran por estar com documento atrasado. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte a esclarecer.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram