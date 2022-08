Dois pontos da Capital são interditados para eventos nesta sexta-feira; confira

O fim de semana começa agitado em Campo Grande, a partir desta sexta-feira (19) dois pontos serão interditados para a realização de eventos. Para evitar transtornos Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) oriente que os condutores se atentem as interdições e optem por rotas alternativas.

A partir de hoje (19), a Rua jerônimo de Albuquerque, entre a Rua Abda Nassar e a Rua Agenor Pinto ficará interditada das 6h às 23h, para o Festival Campo Grande em Ação.

Outro ponto que será interditado é a Rua Doutor Dolor Ferreira de Andrade, entre a Rua Rui Barbosa e a Rua Pedro Celestino durante a manhã para Ação Social na UBS DR. Jair Garcia de Freitas.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: