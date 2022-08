PMA captura tucano ferido por linha de cerol

A Polícia Militar Ambiental resgatou um Tucano, na noite de ontem (18), na cidade de Corumbá. O animal estava ferido devido, enroscado a uma linha de cerol. Ele não conseguia voar e o material provocava ferimentos a ave.

A equipe recebeu o chamado da moradora a residência. Segundo ela, o animal já caiu enroscado na linha.

A equipe percebeu que a linha que estava enroscada nas asas e em parte do corpo continha cerol e quanto mais o animal se movimentava, mais ele se feria. O tucano foi resgatado com muito cuidado e foi colocada em uma caixa de contenção. Ele foi encaminhada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Corumbá para atendimento médico veterinário.

