Dois filhotes de onça-parda são resgatados em propriedade rural

A Polícia Militar Ambiental de Aparecida do Taboado resgatou, na última terça-feira (7), dois filhotes de Onça-parda (Puma concolor). O chamado veio de um fazendeiro que encontrou os animais em sua propriedade.

O fazendeiro relatou que, há dois dias, ouviu os cachorros latindo perto do curral. Ao investigar, deparou-se com os filhotes abandonados. Ele observou os animais à distância por dois dias, aguardando a aparição da mãe, o que não ocorreu. Após esse período, entrou em contato com a PMA de Bataguassu, que realizou o resgate.

Os filhotes foram encaminhados para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Campo Grande, onde recebem os cuidados necessários.

O gesto do fazendeiro e a rápida resposta da Polícia Militar Ambiental evidenciam a importância da cooperação entre a população e as autoridades para a preservação da fauna local e o bem-estar dos animais silvestres.

Serviço

Animais Silvestres em ambiente urbano

É comum vermos histórias de pessoas que encontraram animais silvestres em suas casas. Há relatos desde morcegos, corujas, macacos, gambás, preguiças, capivaras até cobras, jacarés e felinos.

Se encontrar um animal silvestre no ambiente urbano, ou em sua propriedade, a recomendação é sempre procurar ajuda especializada junto aos órgãos ambientais da sua cidade.

Em quaisquer dos casos, a Polícia Militar é sempre um órgão facilitador que pode acionar a patrulha ambiental, se existir, ou indicar o serviço especializado, na falta.

