Recebe Bolsa Família? Famílias unipessoais de Corumbá devem realizar atualização do cadastro

Trabalho de atualização cadastral será intensificado até o final do ano

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, através do Cadastro Único e Programa Bolsa Família intensifica nos meses de novembro e dezembro o atendimento às Famílias Unipessoais, aquelas que possuem apenas um integrante no Cadastro Único. A iniciativa tem por objetivo regularizar a situação cadastral.

As famílias com perfil Unipessoal que não atualizarem o Cadastro Único, terão seus benefícios do Programa Bolsa Família cancelados e o Cadastro Único será automaticamente excluído.

Inscrito no Cadastro Único ou Beneficiário do Programa Bolsa Família procure seu CRAS de referência, verifique sua situação e, se necessário, faça atualização cadastral e evite transtornos. Confira a agenda de seu CRAS de Referência.

Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas pela Coordenação Municipal do Cadastro Único e Programa Bolsa Família pelo telefone (67) 3907-5240 das 07h30 às 15h30.

