Distritos de Dourados poderão regularizar débitos municipais com descontos em juros e multas

O programa Refis (Programa de Recuperação Fiscal) estará disponível nos distritos de Dourados com ofertas de condições especiais e descontos atrativos aos cidadãos. A inciativa inédita é da Prefeitura de Dourados, por meio da Semfaz (Secretaria Municipal de Fazenda).

O programa é uma oportunidade para que os moradores coloquem em dia seus débitos com o município, com descontos que podem chegar a 100% nos juros e multas no pagamento à vista.

Também são oferecidos 80% de desconto para pagamentos parcelados em até 6 vezes e 60% para aqueles que optarem por parcelar em até 18 vezes.

Os cidadãos interessados devem comparecer aos locais indicados conforme o cronograma, portando documentos pessoais e informações relativas aos débitos que desejam negociar.

Confira os locais de atendimento do REFIS nos Distritos de Dourados:

1. DISTRITO DE ITAHUM:

Local: Escola Municipal José Eduardo Canuto Estolano Paraquete

Data: 06/11/2023

Horário: 08:00 às 16:00

2. DISTRITO VILA VARGAS:

Local: CEIM José Marques – Vô Cazuza

Data: 07/11/2023

Horário: 08:00 às 16:00

3. DISTRITO DE PANAMBI:

Local: Escola Municipal Dom Aquino

Data: 08/11/2023

Horário: 08:00 às 13:30

4. DISTRITO DE MACAÚBA:

Local: Escola Municipal Coronel Firmino

Data: 09/11/2023

Horário: 08:00 às 13:30

5. DISTRITO DE VILA FORMOSA:

Local: Escola Municipal Padre Anchieta

Data: 10/11/2023

Horário: 08:00 às 13:30

6. DISTRITO DE VILA SÃO PEDRO:

Local: Escola Municipal Ruy Gomes

Data: 13/11/2023

Horário: 08:00 às 13:30

7. DISTRITO DE INDÁPOLIS:

Local: Unidade Básica de Saúde de Indápolis

Data: 14/11/2023

Horário: 08:00 às 13:30

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.