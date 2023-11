Previsão do tempo: Sábado de sol e tempo estável em MS

Diferente do que tem acontecido nos últimos dias, em Mato Grosso do Sul, o sábado (4), começou com temperaturas amenas e com alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para queda de temperaturas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), mesmo com a trégua das altas temperaturas, o sol vai aparecer no Estado e o tempo ficará estável, devido ao avanço da massa de ar frio e seco em MS.

As temperaturas mais baixas devem ser registradas nas regiões sul e leste de Mato Grosso do Sul. Em Dourados registra mínima de 11ºC e a máxima deve chegar aos 24ºC. Ponta Porã registra mínima de 10°C e máxima de 25°C.

Chapadão do Sul começa o dia com 16ºC de mínima e máxima que pode chegar aos 28ºC. Na região pantaneira, em Ladário a temperatura mínima será de 17ºC e a máxima de 29ºC.

No Norte do Estado, Coxim registra temperaturas de 21ºC até 32ºC. Campo Grande tem mínima de 21°C e máxima de 31°C prevista para este sábado.

Com informações do Cemtec.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: