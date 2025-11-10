Dia 12 de novembro: ‘Emprega CG’ volta depois da Cidade da Juventude em “Feirão do Novembro Azul”

Presença e mobilização, para que mais contratações formais aconteçam em Campo Grande, é a missão da Funsat (Fundação Social do Trabalho). E, com a sua Agência de Intermediação, o órgão promove o ‘Emprega CG’, circuito, que, depois da Cidade da Juventude, terá um mutirão de recrutamentos alinhados à conscientização sobre o “Novembro Azul”. Evento que acontece na quarta-feira (12), na própria sede da pasta.

Serão dez empresas, com analistas prontos para a realização de entrevistas e até de autorizarem novos vínculos de colaboradores em 350 vagas. Participam da ação o Comper, Fort Atacadista, Odontoclinic, Assaí Atacadista, Brilhar, Tahto, Grupo Mais Farmácias, Atacadão. Águas Guariroba e Novatec. As avaliações de candidatos irão ocorrer das 8h às 12h, por ordem das senhas distribuídas na Recepção da Fundação.

As oportunidades abrangem 29 profissões, sendo que, para boa parte delas, o ingresso na colocação não exige experiência.

Lista que envolve buscas por vendedor interno, repositor, fiscal na Prevenção de Perdas, técnico de instalação em fibra óptica, operador de caixa, motorista entregador, estoquista, empacotador, auxiliar de estoque, auxiliar administrativo de Recursos Humanos, auxiliar de instalação, atendente de açougue, atendente de frios em padaria, auxiliar de linha de produção, vendedor interno, auxiliar de limpeza, atendente de loja, vendedor pracista, atendente de farmácia, recepcionista, leiturista, auxiliar de cozinha, coletor, jardineiro, porteiro, vigia, operador de Telemarketing, frentista, açougueiro, motorista (CNH de categorias C, D e E), e ainda vagas de “Jovem Aprendiz”.

Durante a edição deste Emprega CG, agentes da Funsat e também funcionários das empresas parceiras, vão distribuir materiais e orientações quanto a campanha nacional de prevenção, e combate, à incidência do Câncer de Próstata. Doença que acomete no Brasil, 72 mil novos casos por ano e, aproximadamente, 16 mil óbitos de diagnosticados.

Capilaridade, resultados e conexões

No domingo (9), o Emprega CG chegou a 74 abordagens ao público em 2025, das quais, em 43 deles, o atendimento ocorreu em lugares fora da Funsat. Tudo para que trabalhadores encontrassem em mais pontos da cidade as possibilidades de concorrer a um novo trabalho formal.

Conforme a pasta, estima-se que, pelo menos, quatro mil pessoas tenham sido encaminhadas ao Mercado de Trabalho com o programa, uma das maiores iniciativas de Política Pública para a Empregabilidade no país. Para mais informações, acompanhe sempre as redes sociais do órgão, no Instagram pelo perfil @funsat.cg, ou no Facebook pela busca em “Funsatcampograndems”.

O telefone de contato é o (67) 4042-0585, ramais 5837 ou 5841. Durante a semana, o funcionamento regular da intermediação da Funsat acontece das 7h às 17h. A semana abre na segunda-feira (10) com 1.283 anúncios, de 154 profissões diferentes, que registram a busca por mão de obra de 188 empregadores. Veja o painel completo das atividades com recrutamentos no endereço eletrônico da Prefeitura de Campo Grande.