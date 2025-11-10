Homem é baleado por ex-marido da namorada na saída de conveniência em Sidrolândia

Um homem foi ferido a tiros na noite de domingo (9), ao sair de uma conveniência em Sidrolândia, cidade a 70 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu por volta das 18 horas, e a vítima, atingida por dois disparos no tórax, precisou ser transferida em estado grave para a Santa Casa da Capital.

De acordo com o relato da vítima à polícia, o autor dos tiros seria o ex-marido de sua atual namorada. O suspeito estava acompanhado de um comparsa em uma motocicleta de cor preta no momento do ataque.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação criminosa. Conforme o site Sidro News, após efetuar os disparos, o atirador arremessou a pistola em direção à vítima antes de fugir do local. Minutos depois, uma testemunha encontrou a arma, uma pistola calibre .32, e a entregou às autoridades, que fizeram a apreensão.

A vítima recebeu os primeiros socorros em Sidrolândia e foi transferida para Campo Grande devido à gravidade dos ferimentos. Até o momento, os autores não foram localizados, e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

