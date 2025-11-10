MEC anuncia que gabaritos do Enem 2025 serão divulgados por data de aplicação

Os gabaritos oficiais do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025 serão divulgados de forma separada por data, anunciou o ministro da Educação, Camilo Santana, nesse domingo (9). A primeira parte, com as provas de Linguagens e Ciências Humanas, será publicada na quinta-feira (13).

A mudança marca uma novidade em relação aos anos anteriores, quando os gabaritos dos dois dias de exame eram disponibilizados juntos, cerca de uma semana após a segunda aplicação. Segundo o ministro, o objetivo é agilizar o acesso às respostas e dar mais transparência ao processo. A segunda parte, referente às provas de Ciências da Natureza e Matemática, deve ser liberada a partir de 17 de novembro. O resultado oficial está previsto para 16 de janeiro de 2026.

No primeiro dia do exame, realizado neste domingo (9), 73% dos mais de 4,8 milhões de inscritos compareceram aos locais de prova. Aplicado em 1.805 municípios, o Enem contou com 45 questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação, cujo tema foi “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

O Enem avalia o desempenho dos estudantes ao fim da educação básica e é a principal forma de ingresso no ensino superior brasileiro, por meio de programas como o Sisu e o Prouni. As notas também podem ser utilizadas em universidades de Portugal conveniadas ao governo federal.

As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Em função da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), as cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba terão o exame nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. Já em Rio Bonito do Iguaçu (PR), que foi atingida por um tornado, o exame será reaplicado nos dias 16 e 17 de dezembro.

Com 4,8 milhões de inscritos, o Enem 2025 supera os números de 2024 (4,3 milhões) e registra 38% de aumento em relação a 2022.

Cronograma do Enem 2025

Aplicação das provas: 09 e 16/11

Aplicação em Belém, Ananindeua e Marituba (PA): 30/11 e 07/12

Aplicação em Rio Bonito do Iguaçu (PR): 16 e 17/12

Reaplicação (problemas logísticos/doenças): 16 e 17/12

Divulgação do resultado: 16/01/26

Com informações do SBT News

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais