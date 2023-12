Até onde vai uma mentira? Confira a indicação de filme natalino de hoje

Para comemorar o último mês do ano, e talvez o mais festivo, o jornal O Estado vai indicar séries e filmes no decorrer de todo o dezembro para você entrar no clima natalino.

A indicação de hoje é o filme Um match surpresa.

Sinopse

Natalie Bauer (Nina Dobrev) é uma escritora conhecida por escrever sobre os encontros e relacionamentos fracassados que ela tem. Após instalar um aplicativo de namoro e dar match com um cara gato, com bom gosto e que gosta de curtir a vida, Natalie finalmente acredita que encontrou o cara dos seus sonhos, então ela decide viajar o país para conhecer o rapaz que conquistou o seu coração e surpreendê-lo no Natal. O que Natalie não esperava era encontrar alguém completamente diferente.

Um catfish, uma escritora escrevendo um artigo sobre encontros fracassados e o pretendente real. O que pode dar errado?

Confira o trailer abaixo:

Ficha técnica

Duração: 1h46m.

Ano de lançamento: 2021.

Gênero: Comédia romântica.

Diretor: Hernán Jiménez García.

Disponível na Netflix.

Indicação bônus

Broken Heart List

Cansada do seu emprego tóxico, Ember Reid decide pedir demissão e aproveitar os dias que antecedem o natal para curtir a sua família e colocar a vida de volta aos eixos. O que ela não esperava era uma vingança de seu ex-namorado rancoroso.

Após a demissão, o ex de Ember divulga para todos os seus colegas de trabalho a lista de prós e contras que ela fez sobre o ex-amado e que foi decisiva para o término dos dois. Apesar da vergonha e da humilhação, uma coisa estranha começa a acontecer, o ex-chefe de Ember começa a visitar a padaria dos pais dela todos os dias e ele está… fazendo o contrário tudo o que ela disse que não gostava?

Broken Heart List é um conto rápido de 105 páginas disponível na Amazon. Além da história deliciosa, e que vai te divertir no natal, o livro conta com uma playlist incrível para você escutar enquanto lê.

Agora que você já viu as indicações de hoje, me conta, você viajaria para o outro lado do país para encontrar alguém que conheceu pela internet?

