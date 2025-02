Deputados terão 3,5 milhões em emendas parlamentares para distribuírem aos municípios

Nessa terça-feira (4), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, retomou oficialmente os trabalhos após o recesso para o ano de 2025, começando com a sessão solene inaugural realizada no Palácio Guaicurus. Na segunda-feira (3), a Mesa Diretora para o biênio de 2025-2026, já havia sido empossada, em uma cerimônia simples na presidência da Casa de Leis.

Em um discurso sucinto, o atual presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP) agradeceu a presença de todos e reforçou o compromisso da Assembleia Legislativa em cumprir o seu papel de grande importância para a democracia. “Vamos manter um diálogo com todos os Poderes, em especial com o Executivo e Judiciário, para mantermos Mato Grosso do Sul neste ritmo de estabilidade institucional, e também manter a capacidade de ouvir a população nos seus anseios”, disse.

Presente na solenidade o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrossian Neto (PSD), afirmou que pretende se manter na comissão, e enfatizou o aumento das emendas parlamentares que passaram de R$ 3 milhões para R$ 3,5 para cada deputado. “Pelo menos 60% desse valor deve ser destinado para entidades de saúde dos municípios de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Logo após, foi a vez do governador Eduardo Riedel discursar, que ressaltou seu compromisso com a governança, e ainda falou da importância da parceria do Governo do Estado com a Assembleia Legislativa. “A transparência, a busca pela eficiência administrativa, o rigoroso controle dos gastos públicos e a entrega de resultados concretos da sociedade sul-mato-grossense. Nós avançamos em diversas frentes, fortalecendo políticas públicas voltadas ao crescimento econômico, ao desenvolvimento sustentável, à inclusão produtiva e à melhoria da qualidade dos serviços públicos essenciais, sempre pautados pelos princípios da responsabilidade e da boa governança”, afirmou.

Em sua fala, Riedel fez questão de destacar um dos pilares mais importantes da economia de Mato Grosso do Sul. “Com o solidário apoio dessa Casa, na discussão e aprovação das grandes reformas, saltamos há 10 anos de um cenário difícil, de risco para a maior nota do Tesouro Nacional, reforçando assim o nosso compromisso com a austeridade e o Estado responsável”, ressaltou.

O governador ainda comentou sobre a ousadia de tornar Mato Grosso do Sul, um dos estados mais competitivos do Brasil. “Essa autêntica convicção nos fez abdicar de acompanhar grande parte dos estados brasileiros no aumento da carga tributária, ainda no ano passado, e com o objetivo de colher mais adiante as compensações futuras da tão falada reforma tributária”, afirmou o representante do Estado, salientando que mesmo que esse seja o caminho mais difícil, esta é a base estrutural para um modelo de gestão pública.

Trajetória positiva

Na ocasião, Riedel reforçou a trajetória positiva desta gestão, citando mais de 21 mil novas empresas abertas, milhares de novos empregos, R$ 65 bilhões investidos em andamento, espalhados por todo o Estado, além de 1,5 bilhão em investimentos próprios nas rodovias, entre outros avanços. “Atualmente somos o Estado que mais investe no Brasil, e nada disso seria possível sem a participação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e o compromisso com a cooperação e responsabilidade compartilhada se renova aqui, agora, nesse primeiro arco de uma nova agenda que se inicia e com certeza percorrerá cada segmento de política pública estadual”, finalizou.

Além dos deputados estaduais, diversas autoridades estiveram presentes na cerimônia dessa terça-feira, como o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, o vereador e presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Epaminondas Neto, o Papy, o presidente do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), Desembargador Dorival Renato Pavan, o presidente do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul), Flávio Kayatt, o Procurador-Geral de Justiça do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), Romão Avila Milhan Junior e Thalles Tomazelli, o prefeito de Itaquiraí e presidente recém empossado da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul).

Por Tamires Santana e Carol Chaves

