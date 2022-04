Enfrentando desgaste físico, Palmeiras tem 8 jogos nos próximos 30 dias

O Palmeiras dá continuidade à sua maratona de jogos amanhã (12), às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o Independiente Petrolero (BOL), no Allianz Parque, pela segunda rodada da Copa Libertadores.

Derrotado em casa para o Ceará na estreia do Campeonato Brasileiro, o time alviverde acusou o cansaço físico após o desgaste causado nas finais do Campeonato Paulista diante do rival São Paulo e estreia na Copa Libertadores em San Cristóbal, na Venezuela, logo na sequência. A situação, no entanto, não deve mudar muito para o clube, que tem 8 jogos confirmados nos próximos 30 dias.

Apenas pela Copa Libertadores, o Palmeiras viaja para Guayaquil, no Equador, e Sucre, na Bolívia, em jogos contra, respectivamente, Emelec (27 de abril) e Independiente Petrolero (3 de maio). São ainda dois jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro, contra Goiás e Flamengo, além do clássico contra o Corinthians pela quarta rodada do Nacional e o confronto com o Fluminense, no Allianz Parque.

Em meio a tudo isso, o Palmeiras tem o jogo de ida, contra a Juazeirense, da Bahia, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida também será disputada em São Paulo, enquanto o confronto de volta, no Nordeste, ainda não tem uma data definida justamente por conta do calendário apertado do Palmeiras.

Assim como fez nas duas últimas temporadas, o técnico Abel Ferreira deve rodar o time, implantar o rodízio e utilizar quase todos os jogadores do elenco para manter a equipe competitiva no longo prazo.

Por conta da importância dos próximos jogos, que podem resultar na classificação para as próximas fases da Copa Libertadores e Copa do Brasil, e também pela rivalidade com Flamengo e Corinthians no Brasileiro, a tendência é de que o clube volte a sofrer com o cansaço físico e com a dificuldade para realizar os treinamentos na Academia de Futebol.

Em contrapartida, a situação não é um privilégio apenas do Palmeiras. Todos os clubes brasileiros que disputam a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana possuem o calendário apertado nos dois próximos meses -quando se encerra a fase de grupos de ambas as competições da Conmebol.

Nesta segunda (11), Piquerez, que se recuperava de do trauma no ombro direito, participou do treino normalmente e deve enfrentar o clube boliviano. Assim, um provável Palmeiras nesta terça tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.

Com informações da Folhapress