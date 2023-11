Detran abre leilão com lote que oferta diversos veículos

Tem início nesta quarta-feira (8) às 11 horas (horário de Brasília) o leilão online de veículos de circulação, sucata aproveitável e sucata inservível apreendidos em todas as regiões do Estado de responsabilidade do leiloeiro João Gabriel da Silva e Oliveira. Os interessados, tem até o dia 22 novembro para dar os lances no site www.ibecleiloes.com.br.

A visitação dos lotes será nos dias 20 e 21 de novembro no pátio da PMAX que fica na rua Gigante Adamastor, nº 16 no Jardim Felicidade em Campo Grande e vai funcionar das 8h as 11h e das 13h30 às 16h30.

Na categoria veículos de circulação está sendo ofertados 116 lotes, sendo 98 motocicletas e 18 automóveis. Os lances nessa categoria poderão ser dados até o dia 22 de novembro as 11h (horário de Brasília).

Entre os destaques do leilão é o lote 99, uma Fiat Toro Freedom automática 2018/2018 cor prata com lance inicial de R$ 20.965,00 e a motocicleta Honda CG 160 Start 2022/2022 vermelha com lance inicial de R$ 3.340,00.

Na categoria sucata aproveitável, os lances vão até o dia 22 de novembro as 15h (horário de Brasília) e são oferecidos 60 lotes, sendo 141 motocicletas e 46 automóveis que foram apreendidos em todas as regiões do Estado. Em lote único, as sucatas inservíveis têm oferta de 28 motocicletas e 21 automóveis pesando aproximadamente 23.915 kg de material ferroso.

Com informações do Detran-MS.

