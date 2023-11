Moradores encontram mulher morta a facadas em calçada de residência

Uma mulher transexual foi encontrada morta na manhã de hoje (08), em frente de uma residência na Rua José Anache, no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande. Segundo informações da Polícia Civil, as primeiras hipóteses são de que a vítima foi morta a facadas.

Informações de testemunhas é que a vítima foi localizada por um morador por volta das 7h,enquanto ele saia para o trabalho. Ao ver a vítima no chão, acionou a Polícia Militar.

De acordo com a apuração da reportagem, a vítima é usuária de drogas e bastante conhecida na região.

O caso segue em investigação.

