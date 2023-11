Morador ouve gritos de socorro e encontra homem ferido a tiros na cabeça

Um homem de 44 anos foi socorrido em estado grave após ser ferido com três tiros, na noite de ontem (7), em uma residência no Bairro Jardim Novos Estados, em Campo Grande. A vítima foi levada por um desconhecido até uma uma unidade de saúde, onde se encontra em observação.

Equipes da Polícia Militar foram acionados por volta de 22h na Unidade de Pronto Atendimento Comunitário (UPA) do Nova Bahia, após receber informações de um homem ferido com tiros e que estaria em estado grave.

Conforme informações do boletim de ocorrência, os médicos relataram que a vítima foi atingida por tiros na cabeça, abdômen e na perna direita.

Equipes da Polícia Civil foram até a residência onde a vítima foi encontrada. Segundo relato de uma testemunha,que teria ouvido cinco disparos e pedidos de socorro, a vítima saindo pelo portão da casa. Até o momento não há informações do autor dos disparos.

Em vistoria no local, os policiais encontraram uma placa de um carro, modelo Polo atingido pelo que teria sido atingido. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde da vítima e nem os motivos do crime.

O caso segue em investigação.

