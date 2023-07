Vereador paraguaio é assassinado a tiros na fronteira

O vereador Teobaldo Aquino foi assassinado a tiros, na noite de ontem (4), enquanto deixava o prédio da Câmara de Vereadores da cidade paraguaia de Capitan Bado, município que faz fronteira com Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul.

Conforme informações apuradas pelo site Porã News, o vereador foi surpreendido por pistoleiros quando deixava o prédio do Legislativo, localizado no bairro primavera, em uma caminhonete. Segundo informações policiais, os pistoleiros fugiram para o lado brasileiro após cometer o crime.

Segundo o site paraguaio ABC Color, Aquino era representante do PLRA (Partido Liberal Radial Autêntico). Em 2021, o vereador perdeu o seu sobrinho pela criminalidade. Kelvin Giovani Vichini Aquino, de 22 anos, foi assassinado a tiros em Capitan Bado.

Equipes da Polícia Nacional estiveram no local e o caso será investigado pela Direção-Geral de Investigação Criminal do Departamento Regional de Amambay (PY).

