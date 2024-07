Defesa Civil de MS abre inscrições para o Curso de Formação de Agentes Voluntários

Ao todo mais de 80 vagas estão sendo disponíveis para maiores de 18 anos

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil de Mato Grosso do Sul está promovendo o Curso de Formação de Agentes Voluntários, que tem como objetivo capacitar e qualificar pessoas que queiram atuar como agente voluntário de defesa civil em situações de desastres, emergência e calamidade pública.

Ao todo estão sendo oferecidas 90 vagas para qualquer cidadão com mais de 18 anos. As inscrições podem ser realizadas por meio deste formulário e segue em aberto até 13 de julho, com inicio das atividades no dia 15 do mesmo mês.

Com informações dos Bombeiros MS

