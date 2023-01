Sérgio de Paula e mais três são lotados em secretaria de Caravina

Edição extra do Diário Oficial de ontem (9), trouxe a nomeação do tucano, Sérgio de Paula como Secretário-Executivo do Escritório de Relações Institucionais e Políticas no Distrito Federal, organismo vinculado à Casa Civil em Mato Grosso do Sul, subordinado ao secretário Pedro Caravina (PSDB).

Sérgio foi ex-chefe da Casa Civil do Governo, nos dois mandatos do governador Reinaldo Azambuja e presidente do diretório estadual do PSDB no Estado.

Além dele mais três nomeações de secretários executivos foram anunciadas, por Pedro Caravina, cargos criados especialmente para gestão do governador Eduardo Riedel (PSDB).

Rogério Beretta foi indicado para a Secretaria-Executiva de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). Ele foi superintendente do Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e superintendente de Meio Ambiente da Semagro na administração Reinaldo Azambuja (2015-2022).

Bruno Gouvêa Bastos assume o comando da Secretaria-Executiva de Qualificação Profissional e Trabalho. Ele foi superintendente de Indústria, Comércio e Serviços da Semagro.

Thaner Nogueira assumiu a Secretaria-Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo. Membro do gabinete de transição Azambuja-Riedel, ele foi superintendente de Gestão Estratégica na administração anterior.

A estrutura administrativa ainda conta com 16 secretarias executivas, oito subsecretarias e 30 órgãos, entre autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas.

